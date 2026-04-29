В туротрасли призвали продлить майские праздники за счет январских каникул
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что, если выбирать между длинными майскими и новогодними каникулами, майские смотрятся выигрышнее.
Туротрасль поддерживает продление майских праздников за счет январских каникул, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«В этом году у нас не очень удобное расположение майских праздников, сначала три дня отдыха, потом рабочая неделя и снова три дня выходных. Поэтому многие не решились на длительные и дальние поездки, хотя такие тоже есть. Мы поддерживаем идею, чтобы сделать расширенные майские праздники, перенести длинные новогодние каникулы. Майские – это весна, период, когда народу надо отдыхать, набираться сил после долгой зимы, путешествовать. Если выбирать между длинными майскими и новогодними каникулами, майские смотрятся выигрышнее. Люди больше могли бы поездить и по стране, и за рубеж, и на дачных участках провести время», - рассказал он.
Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Горячие новости
- ВС России освободили сумскую Новодмитровку и Новодмитровку в ДНР
- Не только Азия: В какие страны россияне поедут на майские праздники
- Силуанов: Минфин использует ИИ при подготовке бюджета
- Россиянам рассказали, как изменились цены на зарубежные туры в 2026 году
- За счет пенсий? В Госдуме удивились налоговому вычету за лечение питомцев
- В туротрасли призвали продлить майские праздники за счет январских каникул
- В Донецке восемь домов повреждены после атаки ВСУ
- СМИ: Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ
- Как мигранты из КНДР сдерживают цены на российское жилье
- Индонезия заявила о расширении оборонного сотрудничества с Россией