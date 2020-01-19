Эксперты теряются в догадках об отстранении советника Трампа по России

Предыдущие два человека на посту Пика были уволены в связи с тем, что решили дать показания во время слушаний в Палате представителей Конгресса США по импичменту президенту Дональду Трампу, напомнил Рогулев. Поэтому эксперт не считает, что лишь неспрогнозированные Пиком изменения в политическом истеблишменте России после оглашения Послания президента Федеральному Собранию стали причиной расследования в отношении советника Трампа по делам Европы и России.

«Не думаю, что события в России стали главной причиной разбирательства в отношении советника Пика. С внутренними расследованиями может быть что угодно – и утечка информации, и какие-то его нежелательные контакты. С этим Трамп уже сталкивался – когда в прессу попадали документы, которые не должны были там оказаться: протоколы его телефонных разговоров с зарубежными деятелями», - напомнил собеседник НСН и предложил дождаться результатов расследования.

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН оценил шансы на успех демократов в процессе импичмента Трампу. Американист считает, что перспективы у импичмента нет, потому что единства по этому поводу тоже нет.



