Эксперты теряются в догадках об отстранении советника Трампа по России
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН назвал возможные причины расследования в отношении советника Трампа по России.
Cтаршего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Белого дома Эндрю Пика отстранили от работы, пишет Bloomberg. Сам политик, а также представитель СНБ от комментариев отказались.
Информацию со ссылкой на собственные источники также подтверждает издание Axios. По его данным, Пика отправили в административный отпуск на время расследования, которое в отношении него было начато ранее.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН подчеркнул, что пока старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик не уволен. В отношении него начато расследование.
«Причины остаются неизвестными. Эндрю Пик, действительно, должен был ехать с Трампом в Давос (на Всемирный экономический форум (ВЭФ) - прим. НСН), но не поехал. И в отставку он не ушел – с должности его не увольняли. Его пригласили из Государственного департамента США. Он проработал всего ничего – Пик занимал свой пост в Совете нацбезопасности с декабря, включая каникулы на Новый год, по начало января. В связи с чем расследование? Сами понимаете, это Совет национальной безопасности, вопросы там обсуждаются исключительно внутренние, закрытые», - отметил американист.
Предыдущие два человека на посту Пика были уволены в связи с тем, что решили дать показания во время слушаний в Палате представителей Конгресса США по импичменту президенту Дональду Трампу, напомнил Рогулев. Поэтому эксперт не считает, что лишь неспрогнозированные Пиком изменения в политическом истеблишменте России после оглашения Послания президента Федеральному Собранию стали причиной расследования в отношении советника Трампа по делам Европы и России.
«Не думаю, что события в России стали главной причиной разбирательства в отношении советника Пика. С внутренними расследованиями может быть что угодно – и утечка информации, и какие-то его нежелательные контакты. С этим Трамп уже сталкивался – когда в прессу попадали документы, которые не должны были там оказаться: протоколы его телефонных разговоров с зарубежными деятелями», - напомнил собеседник НСН и предложил дождаться результатов расследования.
Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН оценил шансы на успех демократов в процессе импичмента Трампу. Американист считает, что перспективы у импичмента нет, потому что единства по этому поводу тоже нет.
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