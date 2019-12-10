Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении властью
Члены Демократической партии США представили в палате представителей Конгресса США обвинения президенту США Дональду Трампу в злоупотреблении властью во время проведения процедуры импичмента. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению обвинителей, Трамп создавал препятствия работе Конгресса и мешал расследованию. Глава комитета Джерролд Надлер, представитель демократической партии от штата Нью-Йорк, заявил, что закон должен быть превыше всего, и "даже президент" не имеет права нарушать его. Голосование по обвинительным статьям, как сообщает The Washington Post, может состояться в четверг. В случае одобрения обвинение будет передано Палате представителей полного состава, а затем в Сенат, который уже способен начать судебное расследование.
Агентство отмечает, что теоретически демократы могут набрать большинство голосов, но, чтобы провести импичмент, за него должны высказаться две трети сенаторов, то есть 67 человек, а в текущем году республиканцами являются 53 сенатора из 100. Из-за этого вероятность поддержки импичмента Сенатом в его действующем составе крайне мала.
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