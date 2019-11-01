Импичмент бессилия. Демократы пытаются скрыть отсутствие равных Трампу лидеров
НСН директор Института США и Канады РАН рассказал НСН, зачем Трампу скандал вокруг Байдена, и есть ли достойные соперники на предстоящих выборах у американского лидера.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — написал американский лидер в Twitter.
Несмотря на резолюцию об официальном начале импичмента, шансы на успех демократов в этом процессе невелики, заявил в эфире НСН директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
«Я думаю, что перспективы у импичмента нет. Потому что единства по этому поводу нет, хотя бы потому, что в Сенате большинство за республиканцами, но и в палате представителей тоже вряд ли удастся набрать большинство, чтобы импичмент продвигать. Все эти обвинения уйдут только тогда, когда уйдёт Трамп», — заметил американист.
Главной ошибкой демократов, по его мнению, осложняющей процесс предстоящих в 2020 году президентский выборов, стало отсутствие лидера, способного противостоять Трампу. Джо Байден, по его словам, таковым не является.
«У демократов много слабых мест, они не извлекли уроков из того, что случилось в 2016 году. Как показывают начавшиеся выборы, они не сумели найти того человека, который мог бы стать неоспоримым лидером демократов. У них 25 претендентов аж! Дефицит лидерства не преодолён. У них нет человека равноценного Трампу, который мог бы бросить ему вызов и победить. Если речь идёт о Байдене, это очень спорный вопрос. Второго Трампа, аналогичного ему, у демократов нет, и, я думаю, не появится», — заключил Гарбузов.
Напомним, что вкруг бывшего вице-президента США Джо Байдена, на сегодняшний день главного претендента на соперничество с Трампом за пост главы государства в 2020 году, развернулся скандал. Он оказался сопряжён с поводом к импичменту Трампа. Им стал его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер просил в обмен на финансовую помощь стране начать расследование действий на Украине сына Байдена. Этот факт ударил в итоге не только по Трампу, но и по самому Байдену. Однако, по словам собеседника НСН, говорить об успехе скандала тоже рано. Если Трамп и его окружение не смогут подогревать интерес к скандалу вплоть до выборов, весь скандал окажется бессмысленным, ведь главной его целью было — вышибить бывшего вице-президента из выборной гонки.
«Обычно во всех политических скандалах от начала до кульминации проходит год. Скандал с Трампом уже перманентный, а что касается Байдена, то у меня есть ощущение, что он может просто затухнуть. Надо же всё время поддерживать интерес массового сознания к этой теме, но смогут ли республиканцы удерживать интерес все оставшиеся до выборов месяцы, серьёзный вопрос. Всё может рассосаться, и тогда всё было зря. Потому что любой политический скандал затевается с одной целью — извлечения политической выгоды. Для Трампа важно вышибить Байдена из гонки, чтобы он на каком-то этапе сам сошёл. И тогда для Трампа не представляет угрозы ни один из демократических претендентов», — заключил Гарбузов.
Добавим, расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если парламентарии поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Потом обсуждение импичмента переходит в сенат. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.
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