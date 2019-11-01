Импичмент бессилия. Демократы пытаются скрыть отсутствие равных Трампу лидеров

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — написал американский лидер в Twitter.

Несмотря на резолюцию об официальном начале импичмента, шансы на успех демократов в этом процессе невелики, заявил в эфире НСН директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

«Я думаю, что перспективы у импичмента нет. Потому что единства по этому поводу нет, хотя бы потому, что в Сенате большинство за республиканцами, но и в палате представителей тоже вряд ли удастся набрать большинство, чтобы импичмент продвигать. Все эти обвинения уйдут только тогда, когда уйдёт Трамп», — заметил американист.

Главной ошибкой демократов, по его мнению, осложняющей процесс предстоящих в 2020 году президентский выборов, стало отсутствие лидера, способного противостоять Трампу. Джо Байден, по его словам, таковым не является.