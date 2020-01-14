СМИ: российские хакеры взломали связанную с импичментом Трампа компанию
Российские хакеры взломали серверы украинского холдинга Burisma, получив доступ с помощью фишинговых писем «дочерним» структурам компании. Об этом сообщило издание The New York Times.
В совет директоров Burisma входил сын бывшего бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. По мнению политических оппонентов президента Дональда Трампа, он пытался заставить украинские власти провести расследование относительно Хантера Байдена и Burisma. Это послужило поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую начало демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США.
Есть предположение, что взломавшие Burisma хакеры искали компромат на Хантера Байдена. В материале NYT не уточняется, что и искали и что обнаружили россияне.
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