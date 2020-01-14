СМИ: российские хакеры взломали связанную с импичментом Трампа компанию

В совет директоров Burisma входил сын бывшего бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. По мнению политических оппонентов президента Дональда Трампа, он пытался заставить украинские власти провести расследование относительно Хантера Байдена и Burisma. Это послужило поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую начало демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США.

Есть предположение, что взломавшие Burisma хакеры искали компромат на Хантера Байдена. В материале NYT не уточняется, что и искали и что обнаружили россияне.

