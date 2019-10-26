Эксперты разошлись во мнениях о контрабанде США сирийской нефти

Министерство обороны обнародовало снимки космической разведки. Кадры доказывают, что Соединенные Штаты Америки после разгрома террористов «Исламского государства», запрещенной на территории России террористической группировки, добывали и вывозили из Сирии нефть, пишут Известия.

В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.

Новые снимки контрабанды сирийской нефти военными США не первое доказательство заинтересованности различных сил в конфликте в Сирии, представленное нашей страной мировому сообществу. Об этом напомнил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН.

«Как только российские ВКС начали военную операцию в Сирии, Россия всему миру представила фотографии о «трубопроводах» из грузовиков, растянутых на сотни километров, которые вели в Турцию. Цель различных игроков в Сирии в том, чтобы раздербанить страну на зоны влияния и выкачать из нее нефтяные ресурсы. Например, на днях Дональд Трамп заявил, что американские войска в небольшом контингенте – 200-300 человек – будут сохраняться, якобы, для охраны районов нефтебодычи. И, якобы, США будут делиться этой нефтью с курдами», - отметил эксперт.