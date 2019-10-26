Эксперты разошлись во мнениях о контрабанде США сирийской нефти
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин и руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН обсудили достоверность доказательств РФ контрабанды сирийской нефти военными частями США.
Министерство обороны обнародовало снимки космической разведки. Кадры доказывают, что Соединенные Штаты Америки после разгрома террористов «Исламского государства», запрещенной на территории России террористической группировки, добывали и вывозили из Сирии нефть, пишут Известия.
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Новые снимки контрабанды сирийской нефти военными США не первое доказательство заинтересованности различных сил в конфликте в Сирии, представленное нашей страной мировому сообществу. Об этом напомнил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН.
«Как только российские ВКС начали военную операцию в Сирии, Россия всему миру представила фотографии о «трубопроводах» из грузовиков, растянутых на сотни километров, которые вели в Турцию. Цель различных игроков в Сирии в том, чтобы раздербанить страну на зоны влияния и выкачать из нее нефтяные ресурсы. Например, на днях Дональд Трамп заявил, что американские войска в небольшом контингенте – 200-300 человек – будут сохраняться, якобы, для охраны районов нефтебодычи. И, якобы, США будут делиться этой нефтью с курдами», - отметил эксперт.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН усомнился в однозначности выводов Министерства обороны РФ о контрабанде сирийской нефти американскими военными и упрекнул ведомство в частой недостоверности информации.
«Мало чего они там могли увидеть? Наше Министерство обороны врет, как газета «Правда» - очень часто. Для громких заявлений о контрабанде сирийской нефти США надо точно знать, чьи это машины. Это могут быть бензовозы Катара – кого угодно! Пока нет точной информации, чье это было, куда это шло и кто это купил, говорить вообще не о чем. А из космоса можно чего угодно наснимать!» - уверен собеседник НСН.
Константин Блохин напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что Сирия должна быть освобождена от военного присутствия любых государств.
«Это вопрос времени, решение которого зависит от усиления позиций официальных властей Сирии. Когда полностью территория страны попадет под контроль официального Дамаска, иностранных войск там не будет. Проделана титаническая работа. Когда ВКС РФ начали свою работу в Сирии, режим Асада был на волоске. Сегодня о его смене никто и не говорит.
Любая деятельность иностранных войск должна быть согласована с официальным Дамаском. Если она не согласована – она незаконна. Думаю, новые доказательства контрабанды сирийской нефти могут быть представлены Россией на площадке Генеральной ассамблеи ООН. Эта деятельность американских военных незаконна», - заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.
Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН пояснил военные действия Трампа в Сирии и на Ближнем Востоке.
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