«Проблемы курдов никому не интересны». Эксперт о конфликте на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не помогает Анкаре в борьбе с террористами. По его словам, альянсу следует задействовать пятую статью устава о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех членов. «Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами», — заявил Эрдоган.

Президент указал, что блок при этом не дает точного ответа на вопрос, находится ли он на стороне Анкары или «с террористами». В этой связи мир, как и сами турки, начинает думать, что подобная ситуация сложилась из-за того, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО, добавил Эрдоган.

Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что ни одна страна не заинтересована в решении курдской проблемы, в связи с чем предположил, что действующий конфликт в Сирии снова закончится не в их пользу.