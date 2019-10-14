«Проблемы курдов никому не интересны». Эксперт о конфликте на севере Сирии
Тюрколог рассказал в эфире НСН о низком статусе курдских народностей во всех странах Ближнего и Среднего Востока.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не помогает Анкаре в борьбе с террористами. По его словам, альянсу следует задействовать пятую статью устава о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех членов. «Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами», — заявил Эрдоган.
Президент указал, что блок при этом не дает точного ответа на вопрос, находится ли он на стороне Анкары или «с террористами». В этой связи мир, как и сами турки, начинает думать, что подобная ситуация сложилась из-за того, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО, добавил Эрдоган.
Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что ни одна страна не заинтересована в решении курдской проблемы, в связи с чем предположил, что действующий конфликт в Сирии снова закончится не в их пользу.
«Это проблема древняя. Еще и НАТО в проекте не было, и до рождения Эрдогана было сотни лет. На словах все поддерживают курдское стремление к объединению, этот народ разбросан между несколькими странами. В разных странах у курдского меньшинства разный статус и разное положение, но везде положение курдских общин самими курдами рассматривается как недостаточное. Где-то их откровенно притесняют, как в той же Турции. Где-то, например, в современном Ираке, им удается создать некие квазигосударственные образования, но в принципе везде положение курдов незавидное. И мировое сообщество, я полагаю, в курсе этой ситуации. Но в радикальном решении курдской проблемы на сегодняшний день не заинтересован никто, кроме самих курдов. Ни одна страна Ближнего и Среднего Востока и ни одна мировая держава. Ведутся бесконечные разговоры, протесты, но воз и ныне там. Отсюда вывод, что в очередной раз все закончится пустыми разговорами. Не следует думать, что курды всегда и во всех случаях такие белые и пушистые. Это, конечно, не так. Но главная проблема, которая тормозит решение курдского вопроса в мировом масштабе в том, что нет заинтересантов. Поэтому с конца 19 века происходит бесконечная череда предательств интересов курдов, игнорирование их требований, и пока я не вижу никаких шагов, чтобы это перестало происходить. Пока все повторяется по новому и новому кругу», - добавил он.
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
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