Американист: Пенс и Помпео не отговорят Эрдогана от наступления в Сирии
Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США заявил НСН, что будь на то воля Трампа, США давно бы ушли не только из САР, но и вообще с Ближнего Востока.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всё-таки встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и американским госсекретарём Майком Помпео. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее Эрдоган отказался принять американскую делегацию, аргументировав отказ тем, что готов обсуждать военную операцию своей страны против курдов в Сирии только с президентом США Дональдом Трампом.
Однако даже диалог с высокопоставленными чиновниками не даст должного результата, убеждён руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. Об этом он заявил в эфире НСН.
«На мой взгляд, Турция проводит уже настолько самостоятельную политику — и в отношении ЕС, и США, что они его не убедят остановить эти наступательные действия. Да, Эрдоган не отказался от визита в Россию, чтобы поговорить с Путиным обстоятельно. Но, на мой взгляд, серьёзным образом американцы на него не повлияют», — заявил Самуйлов.
Что касается США, привыкших жёстко реагировать на действия, подобные операции Эрдогана в Сирии, им уже самим не в радость активность на Ближнем Востоке. И если правящие элиты и военные ещё заинтересованы в том, чтобы приструнить турок, то глава государства для себя уже давно поставил точку в этой истории.
«Трамп — антиглобалист. А вашингтонский истеблишмент настроен глобалистски. Я напомню, что Трамп объявил о том, что США уходят из Сирии ещё в декабре прошлого года. Ему все эти ближневосточные конфликты не нужны. Он бизнесмен, он мыслит финансовыми категориями. Была бы воля Трампа, он бы ушёл уже и из Ирака, и Афганистана. Пентагон и истеблишмент не дают ему этого», — напомнил Самуйлов.
Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Её целью турецкие власти называют освобождение сирийской территории от курдов, которых Турция признает террористами, и создание там зоны безопасности для сирийских беженцев. В связи с этим Дональд Трамп ввёл санкции в отношении Анкары. Вице-президент США Майк Пенс планирует обсудить с правительством Турции окончание операции против курдов в Сирии. Целью поездки станет прекращение огня.
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