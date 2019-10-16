Американист: Пенс и Помпео не отговорят Эрдогана от наступления в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всё-таки встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и американским госсекретарём Майком Помпео. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Эрдоган отказался принять американскую делегацию, аргументировав отказ тем, что готов обсуждать военную операцию своей страны против курдов в Сирии только с президентом США Дональдом Трампом.

Однако даже диалог с высокопоставленными чиновниками не даст должного результата, убеждён руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. Об этом он заявил в эфире НСН.

«На мой взгляд, Турция проводит уже настолько самостоятельную политику — и в отношении ЕС, и США, что они его не убедят остановить эти наступательные действия. Да, Эрдоган не отказался от визита в Россию, чтобы поговорить с Путиным обстоятельно. Но, на мой взгляд, серьёзным образом американцы на него не повлияют», — заявил Самуйлов.

Что касается США, привыкших жёстко реагировать на действия, подобные операции Эрдогана в Сирии, им уже самим не в радость активность на Ближнем Востоке. И если правящие элиты и военные ещё заинтересованы в том, чтобы приструнить турок, то глава государства для себя уже давно поставил точку в этой истории.