Эксперт заявил, что на Украине нет редкоземельных элементов

У Украины нет запасов редкоземельных элементов, за которыми охотится президент США Дональд Трамп. Об этом заявил Хавьер Блас, эксперт в области полезных ископаемых. Его колонка опубликовало агентство Bloomberg.

Из данных Геологической службы США, Украина даже не входит в список стран с какими-то достойными упоминания запасами этих редкоземельных элементов, указывает Блас.

Зеленский счел «несерьезным» требование Трампа к Киеву вернуть $500 млрд

«Что на Украине есть — выжженная земля. Чего нет — редкоземельных элементов»,— заявил эксперт. Он отметил, что в стране есть лишь «небольшие шахты по добыче скандия».

Ранее Трамп заявил о том, что Украина обладает огромными запасами редкоземельных элементов и предложил помощь Киеву в обмен на них. Называлась сумма в $500 млрд, однако, как утверждает автор статьи, во всем мире в год добывается таких элементов лишь на $15 млрд.

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что требование Трампа к Киеву передать США право на добычу редкоземельных минералов – это «грабеж». По его словам, Вашингтон требует «заплатить за уже оказанную помощь» материальными ресурсами.


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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

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