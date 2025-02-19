Эксперт заявил, что на Украине нет редкоземельных элементов

«Что на Украине есть — выжженная земля. Чего нет — редкоземельных элементов»,— заявил эксперт. Он отметил, что в стране есть лишь «небольшие шахты по добыче скандия».

Ранее Трамп заявил о том, что Украина обладает огромными запасами редкоземельных элементов и предложил помощь Киеву в обмен на них. Называлась сумма в $500 млрд, однако, как утверждает автор статьи, во всем мире в год добывается таких элементов лишь на $15 млрд.

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что требование Трампа к Киеву передать США право на добычу редкоземельных минералов – это «грабеж». По его словам, Вашингтон требует «заплатить за уже оказанную помощь» материальными ресурсами.



