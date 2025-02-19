Зеленский счел «несерьезным» требование Трампа к Киеву вернуть $500 млрд
Требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых является «несерьезным разговором», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN Türk.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил, что однажды захочет вернуть из Украины все потраченные на нее Америкой деньги, а именно эквивалент в виде украинских редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.
Зеленский отметил, что США поставили Киеву оружия на $67 млрд, тогда как в бюджет Украины американцами было выделено $31,5 млрд. Также лидер Украины уточнил, что его страна на военные действия с РФ потратила $120 млрд, а США и Евросоюз - $200 млрд. В связи с этим требования Трампа о возврате $500 млрд он посчитал несерьезным подходом.
Ранее Зеленский завил, что Киев хочет получить от США гарантии безопасности взамен на соглашение по украинским редкоземельным металлам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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