Зеленский счел «несерьезным» требование Трампа к Киеву вернуть $500 млрд

Зеленский отметил, что США поставили Киеву оружия на $67 млрд, тогда как в бюджет Украины американцами было выделено $31,5 млрд. Также лидер Украины уточнил, что его страна на военные действия с РФ потратила $120 млрд, а США и Евросоюз - $200 млрд. В связи с этим требования Трампа о возврате $500 млрд он посчитал несерьезным подходом.

Ранее Зеленский завил, что Киев хочет получить от США гарантии безопасности взамен на соглашение по украинским редкоземельным металлам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

