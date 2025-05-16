Эксперт рассказал, что именно Россия хочет от Украины
Российская делегация потребует от Украины на переговорах в Стамбуле признания территорий. Такое мнение в беседе с NEWS.ru озвучил политолог Сергей Марков.
По словам эксперта, среди главных условий для мира со стороны России не только вопросы разграничения государственных границ, но и проведение демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что без этого не остановить русофобию.
Марков добавил, что Москва не может допустить сохранение у своих границ государства, которое контролируется врагами. Он подчеркнул, что тогда продолжатся репрессии против русскоязычного населения и Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Ранее сообщалось, что представитель Турции покинет переговоры России и Украины после приветствия, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru