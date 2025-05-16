По словам эксперта, среди главных условий для мира со стороны России не только вопросы разграничения государственных границ, но и проведение демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что без этого не остановить русофобию.

Марков добавил, что Москва не может допустить сохранение у своих границ государства, которое контролируется врагами. Он подчеркнул, что тогда продолжатся репрессии против русскоязычного населения и Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Ранее сообщалось, что представитель Турции покинет переговоры России и Украины после приветствия, напоминает НСН.

