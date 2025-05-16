СМИ: Трамп не приедет на переговоры в Стамбул

Утверждается, что республиканец не собирается задерживаться на Ближнем Востоке. 16 мая он проведет в в Объединенных Арабских Эмиратах, а после завершения официального визита вылетит обратно в Америку.

16 мая в Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Американский лидер заявлял, что он может присоединиться к обсуждениям, так как находится недалеко. 16 мая Трамп, комментируя возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил,что её реально организовать за две-три недели.

Ранее Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле, напоминает НСН.

