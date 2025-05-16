СМИ: Трамп не приедет на переговоры в Стамбул
Президент США Дональд Трамп сразу же направится в Вашингтон после окончания турне по странам Персидского залива. Об этом сообщает Reuters.
Утверждается, что республиканец не собирается задерживаться на Ближнем Востоке. 16 мая он проведет в в Объединенных Арабских Эмиратах, а после завершения официального визита вылетит обратно в Америку.
16 мая в Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Американский лидер заявлял, что он может присоединиться к обсуждениям, так как находится недалеко. 16 мая Трамп, комментируя возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил,что её реально организовать за две-три недели.
Ранее Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в размещении вооружения, включая «Орешник»
- В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 млн рублей
- Лукашенко: Предстоящие совместные учения носят оборонительный характер
- Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России
- СМИ: Представитель Турции покинет переговоры РФ-Украина после приветствия
- Уиткофф признался, что учился дипломатии на фильмах Netflix
- В Кузбассе семь шахт были обесточены из-за аварии
- Маяковка впервые в своей истории представит чеховского «Дядю Ваню»
- СМИ: Трамп не приедет на переговоры в Стамбул
- Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru