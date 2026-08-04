Онищенко оценил риски прихода в РФ инфекции со «взрывной» диареей
Завоз в Россию циклоспороза, активно распространяющегося в США, маловероятен из-за резкого сокращения поездок россиян в Северную Америку. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, отсутствие товарообмена пищевой продукцией также снижает риски. Он добавил, что циклоспоры как возбудитель болезни более характерны для тропического и субтропического климата.
Онищенко уточнил, что для американского континента этот паразит не редкость, особенно в Центральной и Южной Америке, где фиксируется наибольшее число случаев. Инфекция проявляется взрывной диареей, но в России оснований для беспокойства нет, подчеркнул академик.
Ранее Онищенко назвал симптомы инфицирования вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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