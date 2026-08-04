Онищенко оценил риски прихода в РФ инфекции со «взрывной» диареей

Завоз в Россию циклоспороза, активно распространяющегося в США, маловероятен из-за резкого сокращения поездок россиян в Северную Америку. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за «взрывной» диареи

По словам эксперта, отсутствие товарообмена пищевой продукцией также снижает риски. Он добавил, что циклоспоры как возбудитель болезни более характерны для тропического и субтропического климата.

Онищенко уточнил, что для американского континента этот паразит не редкость, особенно в Центральной и Южной Америке, где фиксируется наибольшее число случаев. Инфекция проявляется взрывной диареей, но в России оснований для беспокойства нет, подчеркнул академик.

Ранее Онищенко назвал симптомы инфицирования вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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