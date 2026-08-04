Путин упростил заключение контракта с армией для судимых граждан
Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью. Документ опубликован во вторник, 4 августа, на портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Изменения внесены в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения исключают основания, мешавшие поступлению на воинскую службу в период проведения мобилизации. Теперь контракт смогут заключить граждане, в частности, судимые за контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей и наркотических средств.
Закон также позволяет заключать контракт лицам с судимостью за участие в банде или преступном сообществе. На службу могут быть приняты граждане, осужденные за нарушение требований безопасности на объектах ТЭК, незаконное приобретение или хищение ядерных материалов.
Президент также подписал закон с поправками в Уголовный кодекс, учитывающий эти изменения. Оба документа вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.
Между тем в Госдуме опровергли появившиеся слухи о новой волне мобилизации в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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