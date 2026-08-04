Путин упростил заключение контракта с армией для судимых граждан

Закон также позволяет заключать контракт лицам с судимостью за участие в банде или преступном сообществе. На службу могут быть приняты граждане, осужденные за нарушение требований безопасности на объектах ТЭК, незаконное приобретение или хищение ядерных материалов.

Президент также подписал закон с поправками в Уголовный кодекс, учитывающий эти изменения. Оба документа вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.

Между тем в Госдуме опровергли появившиеся слухи о новой волне мобилизации в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



