Возврат денег за отмененные туры в Крым может затянуться на полгода

Возврат средств туристам за отмененные поездки в Крым может занять до полугода. Об этом «Интерфаксу» сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

По словам Ломидзе, сроки возвратов зависят от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой, такие процедуры могут длиться до полугода. Туроператоры работают с отелями, чтобы ускорить процесс, и в большинстве случаев возвращают собственные средства.

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Она также отметила, что правительственная субсидия в 4,3 млрд рублей предназначена для помощи предпринимателям Крыма, а не туроператорам. При этом она выразила надежду, что постановление правительства ускорит возвраты конечным потребителям.

В АТОР ранее сообщали, что к концу июня были аннулированы поездки в Крым для примерно одного миллиона туристов. Туроператоры в июне вернули средства примерно за 30 тысячу путевок на общую сумму около 1,5 млрд рублей — это всего лишь 15% от общего числа отказов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Внутренний ТуризмАТОРКрым

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