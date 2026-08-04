Возврат денег за отмененные туры в Крым может затянуться на полгода

Возврат средств туристам за отмененные поездки в Крым может занять до полугода. Об этом «Интерфаксу» сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

По словам Ломидзе, сроки возвратов зависят от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой, такие процедуры могут длиться до полугода. Туроператоры работают с отелями, чтобы ускорить процесс, и в большинстве случаев возвращают собственные средства.