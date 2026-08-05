СМИ: ВС РФ ударили по Киеву 30 ракетами
Вооруженные силы России ударили по Киеву 30 ракетами за 20 минут, сообщает Telegram-канал Mash.
Атака продолжается. Всего к этому моменту по городу прилетело минимум 35 ракет «Искандер» и «Циркон». Помимо ракет, столицу Украины атаковали реактивные беспилотники «Герань-3».
По предварительным данным, одной из целей стал МЛП-Чайка, где хранят украинские БПЛА, комплектующие к ним и иностранное оружие. После ударов в Киеве начались минимум 11 пожаров, некоторые сопровождаются вторичными детонациями. По словам местных жителей, во время атак не видели работы ПВО Patriot.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался дать Зеленскому 300 ракет на зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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