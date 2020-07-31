В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что белорусские коллеги разберутся в сложившейся ситуации.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва обеспокоена тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, которая может обосновать задержание российских граждан, подчеркивает RT.