В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что белорусские коллеги разберутся в сложившейся ситуации.
Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва обеспокоена тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, которая может обосновать задержание российских граждан, подчеркивает RT.
А ранее Песков отметил, что задержанные в Белоруссии граждане РФ приехали в эту страну проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами». Он подчеркнул, что эти люди – сотрудники частного охранного предприятия, которые опоздали на рейс в Стамбул и ждали вылета.
О задержании 33 россиян, 32 из которых находились в санатории под Минском, стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране перед августовскими выборами президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru