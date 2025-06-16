В Венгрии допустили, что ЕС лишит их права вето из-за российского сырья
Евросоюз движется в сторону создания централизованного государства, и заявил НСН Габор Штир.
У Венгрии ещё есть ресурс сопротивляться Евросоюзу и тормозить санкции на сырьё из России, но всё может измениться после выборов в стране весной 2026 года, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от энергоносителей из РФ. Речь идёт о прекращении поставок нефти, газа и ядерного топлива. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, борьбу за отмену этой инициативы ещё предстоит вести. Эксперт отметил, что в ближайшие два года сырьё из России точно не пропадет.
«Евросоюз хочет остановить импорт российского газа до 2027 года — это самая острая тема для Венгрии и Словакии. Давление на эти две страны усиливается, так как они хотят сохранить поставки по трубопроводам, поскольку это важно для их бюджета и экономики. Это юридический вопрос, который зависит от применения права вето, но даже эту блокировку можно обойти. Здесь вопрос в том, что ЕС захочет и сможет сделать с Словакией и Венгрией? Хватит ли у них сил сопротивляться? Ещё должны пройти два года, всё может поменяться. Я надеюсь, что за это время наступит перемирие на Украине, и санкции не станут обязательными», — подчеркнул он.
Штир добавил, что всё может поменяться, если парламентские выборы в Венгрии выиграют сторонники более европейского курса.
«В 2026 году в стране выборы: всё зависит от того, выиграют ли прогрессисты или сторонники суверенитета. Возможно, к власти придёт новое правительство, которое сделает всё, что скажет Евросоюз. Пока у власти остается Виктор Орбан, он учитывает наши экономические интересы, он будет сопротивляться. ЕС хочет убрать российский газ с европейского рынка, хотя эти проблемы не касаются сжиженного газа. Евросоюз берёт всё больше кредитов, проводит активную милитаризацию — это всё говорит о том, что создается централизованное государство, в котором не будет никакого права вето. Под флагом поддержки Украины и создания европейской армии появится новая Европа, которую не хотят видеть многие не только в Венгрии, но и в остальных странах. Война даст возможность политикам сделать то, что невозможно представить в мирной жизни, например, отобрать у Будапешта право вето или принять Украину в ЕС в обход всех правил», — заключил собеседник НСН.
Ранее Штир объяснил НСН, почему лишение венгров права голоса «убьет» ЕС.
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