В Венгрии допустили, что ЕС лишит их права вето из-за российского сырья

У Венгрии ещё есть ресурс сопротивляться Евросоюзу и тормозить санкции на сырьё из России, но всё может измениться после выборов в стране весной 2026 года, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от энергоносителей из РФ. Речь идёт о прекращении поставок нефти, газа и ядерного топлива. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, борьбу за отмену этой инициативы ещё предстоит вести. Эксперт отметил, что в ближайшие два года сырьё из России точно не пропадет.