Баканов считает, что человечество колонизирует Луну и Марс

«Сейчас куча российских, иностранных телескопов изучают дальний космос, смотрят, какие возможные планетные тела за пределами нашей галактики. Рано или поздно к этому придем», - отметил Баканов.

По его словам, пока уровень технологий не позволяет это сделать в полной мере, пишет RT. Вместе с тем Баканов отметил, что текущее поколение может застать первые миссии на Луне с определенной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию до 2036 года.

