Баканов считает, что человечество колонизирует Луну и Марс

Человечество колонизирует Луну, а далее Марс, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в интервью журналисту Александру Юнашеву.

«Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс

«Сейчас куча российских, иностранных телескопов изучают дальний космос, смотрят, какие возможные планетные тела за пределами нашей галактики. Рано или поздно к этому придем», - отметил Баканов.

По его словам, пока уровень технологий не позволяет это сделать в полной мере, пишет RT. Вместе с тем Баканов отметил, что текущее поколение может застать первые миссии на Луне с определенной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию до 2036 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Платонов
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