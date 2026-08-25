Баканов считает, что человечество колонизирует Луну и Марс
Человечество колонизирует Луну, а далее Марс, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в интервью журналисту Александру Юнашеву.
«Сейчас куча российских, иностранных телескопов изучают дальний космос, смотрят, какие возможные планетные тела за пределами нашей галактики. Рано или поздно к этому придем», - отметил Баканов.
По его словам, пока уровень технологий не позволяет это сделать в полной мере, пишет RT. Вместе с тем Баканов отметил, что текущее поколение может застать первые миссии на Луне с определенной инфраструктурой.
Ранее стало известно, что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию до 2036 года.
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