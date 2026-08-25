Полмиллиона электросамокатов: В России бьют тревогу из‑за роста частных СИМ

Ксения Эрдман заявила НСН, что за год на российских маркетплейсах может продаваться более полумиллиона электросамокатов.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН обратила внимание на стремительный рост парка частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.

«Винегрет» на дороге: Велокурьеров могут согнать с тротуаров уже осенью
«В России наблюдается рост частных СИМ. На днях я смотрела статистику Ozon, который публично публикует количество проданных товаров по какой‑то конкретной категории. Только на Ozon за последний год было продано 150 тысяч электросамокатов. Можно представить, что суммарно на всех площадках эта цифра может смело приближаться к 500–600 тысячам только за последний год — без учёта тех СИМ, которые не проходят через таможню. История с частными СИМ стоит остро. Здесь, безусловно, есть проблема», — сказала собеседница НСН.

Ранее Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что бизнес делает достаточно для недопуска несовершеннолетних до управления самокатами, однако это возможно с молчаливого согласия родителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
ТЕГИ:маркетплейсРоссиянеэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры