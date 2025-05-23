В Венгрии объяснили, почему лишение страны права голоса «убьет» ЕС
Стратегически в Евросоюзе проиграют, если лишат Венгрию права голоса, так как это запугает другие страны-члены, поэтому это маловероятно, заявил НСН Габор Штир.
Если Венгрию лишат права голоса, то это станет стратегическим поражением для Евросоюза и даже в каком-то смысле «самоубийственным шагом», так как подорвет основы ЕС. Об этом в беседе с НСН рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Совет ЕС 27 мая обсудит возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая разрешает лишить государство-члена права голоса, если есть риск "систематического нарушения ценностей ЕС. Об этом говорится в повестке заседания. Штир рассказал, почему такой шаг станет очень плохим примером для других государств-участников.
«Если Евросоюз уберет Орбана, то это может быть контрпродуктивным. Потому что тогда потом те, кому что-то не понравится, уже не захотят пытаться сопротивляться. Это повлияет на основы Евросоюза. Значит, это плохой пример. Это опасный, самоубийственный шаг для Евросоюза. Это может быть тактическая победа, но стратегически - это поражение. И из-за этого, думаю, даже немцы и некоторые большие страны боятся идти на такой шаг. У Венгрии есть союзники. Словакия частично против этого решения. Италия тоже не принимает. Австрия - может быть. Поэтому маловероятно, что это реально будет. Больше шансов на то, что давление усилится», - считает Штир.
Несмотря на сложную ситуацию и давление, собеседник НСН отметил, что в Венгрии не хотят выходить из Евросоюза, так как для страны это будет невыгодно.
«Идет глобальная борьба между патриотами, суверанистами и так называемыми прогрессистами. В ЕС пронюхали, что Орбан слабеет. Конечно, во внутренней политике со стороны «Фидеса» (Венгерский гражданский союз — одна из двух крупнейших политических партий Венгрии – прим. НСН) есть большие проблемы, которых не было за последние 15 лет. Чувствуется усталость. Да, в Венгрии могут смотреть в другую сторону, потому что страна поддерживает отношения с Югом, Западом, Востоком и так далее. Но Венгрия не хочет выходить из ЕС, есть цель реформировать Евросоюз. Даже в такой ситуации нам выгоднее остаться. «Фидес» не случайно стала членом «партийной семьи» Европарламента «Патриоты за Европу». Орбан хочет усилить влияние внутри Евросоюза и реформировать ЕС», - подытожил он.
Ранее венгерский парламент одобрил законопроект, призванный положить начало выходу Венгрии из Международного уголовного суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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