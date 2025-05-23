«Если Евросоюз уберет Орбана, то это может быть контрпродуктивным. Потому что тогда потом те, кому что-то не понравится, уже не захотят пытаться сопротивляться. Это повлияет на основы Евросоюза. Значит, это плохой пример. Это опасный, самоубийственный шаг для Евросоюза. Это может быть тактическая победа, но стратегически - это поражение. И из-за этого, думаю, даже немцы и некоторые большие страны боятся идти на такой шаг. У Венгрии есть союзники. Словакия частично против этого решения. Италия тоже не принимает. Австрия - может быть. Поэтому маловероятно, что это реально будет. Больше шансов на то, что давление усилится», - считает Штир.

Несмотря на сложную ситуацию и давление, собеседник НСН отметил, что в Венгрии не хотят выходить из Евросоюза, так как для страны это будет невыгодно.