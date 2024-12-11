«Ничего не решают!»: Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки газа из РФ

Болгария – совершенно несамостоятельная страна, она все время находится под давлением США, часто принимая не выгодные для себя решения, как и в случае с транзитом российского газа в Сербию и Венгрию. Об этом в беседе с НСН заявил финансовый эксперт при правительстве РФ Игорь Юшков.

Болгария пригрозила остановить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдет способ оплачивать услугу. До сих пор расчеты велись через Газпромбанк, но в ноябре он попал под санкции США. В болгарском Минэнерго заявили, что их оператор на данный момент получил все причитающиеся платежи, и что «еще есть время» для расчетов, поскольку американские санкции вступят в силу 20 декабря. Юшков удивился «угрозе» болгар, так как напомнил, что Болгария не переходила на рублевый расчет с РФ в 2022 году, и «Газпром» не обязательно должен платить ей через Газпромбанк.