«Ничего не решают!»: Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки газа из РФ
Болгария угрожает остановить транзит газа из РФ в Европу из-за давления американцев, так как фактически Газпром не обязан платить ей за транзит через находящийся под санкциями Газпромбанк, а может делать это другими способами, заявил НСН Игорь Юшков.
Болгария – совершенно несамостоятельная страна, она все время находится под давлением США, часто принимая не выгодные для себя решения, как и в случае с транзитом российского газа в Сербию и Венгрию. Об этом в беседе с НСН заявил финансовый эксперт при правительстве РФ Игорь Юшков.
Болгария пригрозила остановить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдет способ оплачивать услугу. До сих пор расчеты велись через Газпромбанк, но в ноябре он попал под санкции США. В болгарском Минэнерго заявили, что их оператор на данный момент получил все причитающиеся платежи, и что «еще есть время» для расчетов, поскольку американские санкции вступят в силу 20 декабря. Юшков удивился «угрозе» болгар, так как напомнил, что Болгария не переходила на рублевый расчет с РФ в 2022 году, и «Газпром» не обязательно должен платить ей через Газпромбанк.
«Не совсем понятны претензии Болгарии, и причем здесь Газпромбанк? Потому что Болгария с 2022 года, когда президент РФ постановил всем недружественным компаниям перейти на рублевую систему расчетов, не перешла на нее. И на самом деле тогда для зарубежных компаний ничего не поменялось. Они как платили в долларах и евро, так и продолжают платить. Но тогда президентский указ говорил, что теперь нужно передавать эти деньги в Газпромбанк. Медийно это была очень громкая история, что вроде как Россия что-то требует, и надо обязательно этому противостоять. Тогда на болгар явно надавили, поэтому они уже тогда отказались от прямого контракта с «Газпромом» и все эти два года точно также покупают российский по происхождению газ, но через трейдеров. Чтобы осуществлять транзит, "Газпром" платит Болгарии. А Болгарии какая разница, как он ему заплатит? "Газпром" не обязан платить через Газпромбанк», - пояснил он.
Юшков также вспомнил историю со строительством Южного потока через Болгарию, когда выгодный проект был остановлен из-за давления американцев.
«Я думаю, что это американцы просто давят на них, а у болгар большой опыт, когда на них давили американцы. Тогда такая же история была со строительством Южного потока через Болгарию. Это был для них супервыгодный проект. И все закончилось тем, что на них надавили, и болгарское руководство отзывало разрешение на строительство Южного потока. В этом плане это совершенно несамостоятельная страна, они ничего не решают, они просто придумывают, почему перекроют поставки газа из РФ дальше в Европу», - рассказал он.
По его словам, в этой ситуации венгры и сербы могут просто перенести точку приемки российского газа, и проблема будет решена.
«Что могут сделать, соответственно, и венгры, и сербы? Они могут подписать с «Газпромом» допсоглашение и перенести точку сдачи приемки на турецко-болгарскую границу, тогда по территории Болгарии уже пойдет сербский и венгерский газ, и номинально их претензии будут сняты. Точно также, в общем-то, Венгрия уже решила проблему с поставкой нефти от «Лукойла» через Украину. Они тоже перенесли точку сдачи приемки на белорусско-украинскую границу», - подытожил он.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена продлевать договор с Россией о транзите российского газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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