Хакеры из Зимбабве. Эксперт назвал главную проблему киберпреступности

Найти киберпреступника и поймать его за руку крайне сложно - необходимо плотное международное сотрудничество, объяснил эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН объяснил, почему странам бессмысленно обвинять друг друга в кибератаках, а пора бы уже договориться о сотрудничестве.

Ранее замглавы МИД Олег Сыромолотов сообщил, что большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах.

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«Кибератаки в принципе происходят ежедневно в огромных объемах. Выяснить, кто стоит за конкретной кибератакой, определить географическую принадлежность на самом деле очень сложно и здорово, что коллеги смогли расследовать это и найти проблему в конкретных странах. Человек, у которого формально гражданство, например, России, или, допустим, Зимбабве, может находиться на территории любой страны мира и оттуда осуществлять свою кибератаку, при этом задействовать сервера или электронные системы, которые расположены на территории вообще третьей страны»,- объяснил Ульянов.

Он подчеркнул, что расследовать каждую конкретную кибератаку нужно, но сделать это даже в рамках целого государства сложно, что приводит к необходимости наладить межгосударственное взаимодействие.

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«Это очень нетривиальные задачи, требующие огромного опыта, времени, количества ресурсов и информации. Страны, как мне кажется, должны больше сотрудничать в этой области для того, чтобы эффективно бороться с хакерами, потому что один человек, одна организация, даже одна страна не может располагать всей информацией для расследования кибератаки. Когда трафик в рамках кибератаки проходит через сервера на территории разных стран, доступ к сведениям, к журналам телекоммуникационных провайдеров разных стран и требуется. Если это сотрудничество будет налажено, то технически эту задачу, конечно, можно решить с помощью современных компьютерных систем», - пояснил Ульянов.

Накануне замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Вашингтон не ответил на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении взаимодействия в области информационной безопасности.

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ФОТО: НСН
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