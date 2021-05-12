Хакеры из Зимбабве. Эксперт назвал главную проблему киберпреступности

Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН объяснил, почему странам бессмысленно обвинять друг друга в кибератаках, а пора бы уже договориться о сотрудничестве.

Ранее замглавы МИД Олег Сыромолотов сообщил, что большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах.