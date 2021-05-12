Америка не ответила на предложение России взаимодействовать по информбезопасности
Вашингтон не ответил на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении взаимодействия в области информационной безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Он напомнил, что президент России предлагал восстановить диалог для обмена соответтсвующей информацией, а также заключить соглашения о предотвращении нарушений в информационном пространстве, что позволило бы гарантировать странам взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга.
Сыромолотов подчеркнул, что на данный момент никакого ответа с американской стороны не последовало.
Ранее сообщалось, что США продолжают расследование кибератаки на топливопровод Colonial Pipeline в Техасе и предполагают, что хакеры могли находиться на территории РФ.
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