Америка не ответила на предложение России взаимодействовать по информбезопасности

Вашингтон не ответил на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении взаимодействия в области информационной безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что президент России предлагал восстановить диалог для обмена соответтсвующей информацией, а также заключить соглашения о предотвращении нарушений в информационном пространстве, что позволило бы гарантировать странам взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга.

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Сыромолотов подчеркнул, что на данный момент никакого ответа с американской стороны не последовало.

Ранее сообщалось, что США продолжают расследование кибератаки на топливопровод Colonial Pipeline в Техасе и предполагают, что хакеры могли находиться на территории РФ.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Информационная БезопасностьСШАРоссийско-американские Отношения
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