Америка не ответила на предложение России взаимодействовать по информбезопасности

Вашингтон не ответил на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении взаимодействия в области информационной безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что президент России предлагал восстановить диалог для обмена соответтсвующей информацией, а также заключить соглашения о предотвращении нарушений в информационном пространстве, что позволило бы гарантировать странам взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга.