США продолжают расследовать дело о кибератаке на Colonial Pipeline

По данным Псаки, разведка не завершила сбор данных по данному расследованию. Топливопровод, работа которого была парализована 7 мая в результате кибератаки, всё еще не восстановил свою деятельность.

Псаки заявила, что в администрации президента ждут оценки происшествия от разведывательного сообщества. Накануне президент США Джо Байден заявил, что США не располагают данными о причастности властей РФ к хакерской атаке против компании Colonial Pipeline. При этом Байден предположил, что организаторы атаки могут располагаться на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет отношения к нападению хакеров на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. По словам пресс-секретаря, Вашингтон не сотрудничает с Москвой в противодействии киберпреступности.

