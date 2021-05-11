США продолжают расследовать дело о кибератаке на Colonial Pipeline
США продолжают расследование кибератаки на топливопровод Colonial Pipeline в Техасе и предполагают, что хакеры могли находиться на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Белого дома Джен Псаки.
По данным Псаки, разведка не завершила сбор данных по данному расследованию. Топливопровод, работа которого была парализована 7 мая в результате кибератаки, всё еще не восстановил свою деятельность.
Псаки заявила, что в администрации президента ждут оценки происшествия от разведывательного сообщества. Накануне президент США Джо Байден заявил, что США не располагают данными о причастности властей РФ к хакерской атаке против компании Colonial Pipeline. При этом Байден предположил, что организаторы атаки могут располагаться на территории РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет отношения к нападению хакеров на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. По словам пресс-секретаря, Вашингтон не сотрудничает с Москвой в противодействии киберпреступности.
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