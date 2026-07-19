МО: В Киеве ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго»

Минувшей ночью 19 июля российские военные поразили в Киеве агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), производившее системы управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что на этом предприятии также проводили модернизацию, техобслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29.

Кроме того, российские военные поразили предприятия ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем», производственное предприятие Киев-90 ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее элементы корпусов, комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД».

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В ведомстве добавили, что ВС РФ ударили по ООО «Оаклайн» Киев. Это предприятие производило комплектующие для БПЛА большой дальности типа «Дип страйк» и изготавливало детали для FPV-дронов различных модификаций, хранило БПЛА.

К тому же российские военные поразили киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), доставлявший и хранивший продукцию двойного назначения, в том числе для производства дронов, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

При этом в Киевской области ВС РФ уничтожили логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис» и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту «Южный» Одесской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 140 украинских дронов над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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