МО: В Киеве ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго»

Минувшей ночью 19 июля российские военные поразили в Киеве агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), производившее системы управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что на этом предприятии также проводили модернизацию, техобслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29.

Кроме того, российские военные поразили предприятия ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем», производственное предприятие Киев-90 ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее элементы корпусов, комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД».