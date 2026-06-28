СМИ: «Искандеры» и «Цирконы» поражают центры принятия решений и военную инфраструктуру ВСУ

Удары нанесены баллистическими комплексами «Искандер-К» и гиперзвуковыми «Цирконами». В воздухе находилось не менее пяти ракет. После ударов в городе начались пожары.

Также массированные атаки наносятся по Днепропетровской и Харьковской областям. Над Харьковской областью зафиксировано до 18 ударных беспилотников «Герань». В Днепропетровске и области слышны многочисленные взрывы. Сумские власти сообщают о поражении «территории с промышленными и складскими объектами».

Ранее в России ответили на заявление Зеленского о 40-дневной операции СБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

