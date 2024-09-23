Москва и Улан-Батор готовы к строительству газопровода «Союз Восток»

По его словам, у Монголии не только транзитная роль в поставках газа в КНР, но эта страна планирует активно пользоваться трубопроводом. Для этого «Газпром» предложил свою помощь монгольским коллегам по расчетам потребностей страны в топливе.

Дипломат указал, что в настоящее время все уже готово к началу строительства. Работу начнутся, как только Пекин окончательно уладит последние формальности по договору с Москвой.

Россия и Китай должны договориться, на каких условиях будет поставляться газ в Монголию, пока коммерческие решения отстают от технических работ, заявил НСН заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

