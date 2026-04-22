Юшков объяснил, почему ЕС частично отказался от санкций против России
Возможности Европы для создания проблем российскому нефтегазовому сектору исчерпаны, заявил НСН Игорь Юшков.
Европейцы могут только создавать небольшие неприятности, но они не способны нарушить поставки российского сырья на другие рынки, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций главный запрет — на перевозку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свои источники. Юшков объяснил причину таких действий.
«Это была основная идея 20-го пакета — именно запретить кому-либо перевозить российскую нефть. Они вписали это ограничение, поскольку не было смысла в потолке цен на наше сырье. Российский сорт Urals часто торговался ниже порога в $41 за баррель. На этом фоне европейцы подумали и решили запретить перевозку. Потому что сейчас не запрещается ее покупать. Но даже такая мера не стала бы для нас проблемой. Эти ограничения касаются только европейских компаний. А у нас есть теневой флот, который перевезет все необходимое. Поэтому ЕС отказался от бессмысленного запрета. К тому же, наша нефть теперь стоит выше потолка, поэтому их прошлые ограничения на перевозку становятся актуальными», — отметил он.
Юшков добавил, что давление на российский теневой флот бессмысленно.
«С точки зрения международного права, все санкции от Евросоюза нелегитимны. Их станут соблюдать только те юридические лица, кто зарегистрирован в ЕС. А танкеры, которые перевозят нашу нефть, оформлены не в Европе. Европейцы не имеют права их задерживать, отлавливать или не пускать в какие-либо моря и проливы. Это все незаконно. Поэтому для нас абсолютно все равно, есть какие-то запреты или нет. Даже арестованные танкеры отпускают в течение двух-трех дней, потому что им нечего предъявить. Все это делается только ради того, чтобы поддерживать высокие издержки для российских компаний, чтобы собственники танкеров воспринимали это как определенные риски. Простой повышает стоимость перевозки, потому иногда схватят какой-нибудь танкер, чтобы создать ауру токсичности вокруг нашей нефти, а остановить трафик они не могут», — подчеркнул он.
Ранее Юшков объяснил НСН, почему ЕС не закупает российское сырье даже в условиях энергетического кризиса.
