«Еще это может быть связано с танкерами теневого флота, потому что сегодня полномочий по их защите нет. Они не ходят под российскими флагами, но на них работают российские граждане. Поэтому эти изменения будут позволять в случае задержания танкеров с нашими гражданами вмешиваться военно-морскому флоту. Танкеры теневого флота так и называются, потому что они официально не наши, сейчас их пытаются ловить. А оснований вмешиваться у нас нет, это чисто юридически, поэтому теперь мы придумали выход. Сложно представить себе, что наши вооруженные силы будут вмешиваться, если наших граждан будут судить в более «обычных» ситуациях», - отметил он.

Франция и США активно задерживают танкеры «теневого флота» РФ в 2026 году, включая суда Grinch, Boracay, Deyna, Ethera, Marinera (ранее Bella I) и M/T Sophia.

12 апреля береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом. По данным шведских властей, экипаж судна, следовавшего из России в испанский Лас-Пальмас с грузом угля, якобы нарушил экологические нормы.

