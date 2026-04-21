ЕС обсуждает 21-й пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза начали обсуждать возможные меры для 21-го пакета санкций против России, несмотря на то что 20-й пакет до сих пор не утвержден. Об этом на пресс-конференции сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, работа над предыдущим пакетом затянулась, и он «давно просрочен». Каллас выразила надежду, что согласование удастся ускорить благодаря появившемуся импульсу, однако отметила, что министры уже параллельно предлагают идеи для следующего этапа ограничений.

Принятие 20-го пакета блокируется Венгрией. Премьер-министр страны Виктор Орбан с февраля не поддерживает его из-за остановки работы нефтепровода «Дружба» и настаивает на возобновлении поставок.

В российской стороне ранее заявляли, что экономика адаптируется к санкционному давлению, которое усиливается на протяжении последних лет. В Москве также указывали, что западные страны не готовы признать ограниченную эффективность введенных мер, хотя подобные оценки звучат и внутри самих государств, поддерживающих санкции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
