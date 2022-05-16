Путин выступил с предложением предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует наращивать взаимодействие с партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружеству Независимых Государств (СНГ), сообщает ТАСС.
По его словам, для этого можно предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ.
«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнёрами по ШОС и СНГ. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно - это предстоит нам обсудить - предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», - отметил российский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией и членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на западные страны, сообщает RT.
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