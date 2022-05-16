Путин выступил с предложением предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ

По его словам, для этого можно предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ.

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнёрами по ШОС и СНГ. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно - это предстоит нам обсудить - предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», - отметил российский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией и членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на западные страны, сообщает RT.