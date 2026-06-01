Армия России освободила Тихоновку в ДНР
1 июня 202612:28
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Контроль над территорией установила Южная группировка войск, пишет RT.
«В результате активных и решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Тихоновка», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее армия России взяла под свой контроль населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России освободила Тихоновку в ДНР
- Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
- Цифровые беспризорники: Как определить благополучие ребенка по аватарке в Сети
- Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака
- «Где торгуют, там не стреляют»: Почему бизнесмены ФРГ решили приехать на ПМЭФ
- В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС
- Проведут, но не пригласят: В Армении ждут искусственный референдум от ЕС
- Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день
- Онлайн-соблазны повсюду: Как привить ребенку цифровой иммунитет
- Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»