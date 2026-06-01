Армия России освободила Тихоновку в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Контроль над территорией установила Южная группировка войск, пишет RT.

«В результате активных и решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Тихоновка», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее армия России взяла под свой контроль населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры