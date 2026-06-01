Россиянам рассказали о банальных ошибках, за которые лишают баллов на ЕГЭ

По её словам, к сложным заданиям выпускники, как правило, относятся серьёзно, ждут трудностей и готовятся должным образом. А вот тестовую часть они зачастую воспринимают как лёгкую. В результате внимание к ней снижается, что ведёт к ошибкам.

Эксперт указала, что в основе тестовых заданий на ЕГЭ действительно базовые темы, однако это не делает их простыми.

«Нужно понимать механику самого задания и владеть алгоритмом решения. Выпускники часто... не до конца понимают формулировку задания или путаются в структуре. Особенно это заметно в русском языке», - отметила Болгова.

Она добавила, что школьникам следует заранее понимать, какие типы заданий им встретятся.

Ранее психолог Никита Иванов заявил, что волноваться перед экзаменом - вполне нормально, подавлять в себе это чувство не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

