Россиянам рассказали о банальных ошибках, за которые лишают баллов на ЕГЭ
Потеря баллов на ОГЭ и ЕГЭ в большинстве случаев связана с тем, что выпускники невнимательно относятся к тестовой части. Об этом NEWS.ru рассказала преподаватель русского языка в онлайн-школе ЕГЭLand Анастасия Болгова.
По её словам, к сложным заданиям выпускники, как правило, относятся серьёзно, ждут трудностей и готовятся должным образом. А вот тестовую часть они зачастую воспринимают как лёгкую. В результате внимание к ней снижается, что ведёт к ошибкам.
Эксперт указала, что в основе тестовых заданий на ЕГЭ действительно базовые темы, однако это не делает их простыми.
«Нужно понимать механику самого задания и владеть алгоритмом решения. Выпускники часто... не до конца понимают формулировку задания или путаются в структуре. Особенно это заметно в русском языке», - отметила Болгова.
Она добавила, что школьникам следует заранее понимать, какие типы заданий им встретятся.
Ранее психолог Никита Иванов заявил, что волноваться перед экзаменом - вполне нормально, подавлять в себе это чувство не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ждем конца года: Когда россияне ощутят рост цен на чай
- Как поможет Белоруссия? Ценам на бензин предрекли еще больший рост
- Россельхознадзор запретил ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении
- Россия ответила на заверения Литвы о непричастности к полетам дронов ВСУ
- Народная артистка Цыплакова поддержала возвращение цензуры в искусство
- Адвокат сообщил о просьбе Чекалина пересмотреть приговор о выводе денег
- Эксперт назвал визит Сырского в Константиновку черной меткой для ВСУ
- Россиянам рассказали о банальных ошибках, за которые лишают баллов на ЕГЭ
- Внук легендарного Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет
- Лихачев потребовал от Гросси оценки ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару