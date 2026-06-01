Внук легендарного Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет
Российский хоккеист, вратарь Максим Третьяк завершил карьеру игрока. Об этом ТАСС рассказал дедушка 29-летнего спортсмена, глава Федераци хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
По словам трёхкратного олимпийского чемпиона и многократного победителя мировых первенств, его внук «заканчивает с хоккеем по состоянию здоровья».
«Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге», - отметил Владислав Третьяк.
Ранее в Ассоциации лаун-тенниса заявили, что победительница 23 турниров Большого шлема 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс возобновит карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
