Адвокат сообщил о просьбе Чекалина пересмотреть приговор о выводе денег
Бывший муж блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей за рубеж, попросил отменить приговор. Об этом 1 июня сообщил РЕН ТВ адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.
Юрист уточнил, что Чекалин не выражает недовольства условиями содержания в следственном изоляторе «Бутырка». В учреждении он проводит время за чтением книг.
Ранее, 25 апреля, защитник экс-супруга Лерчек уже заявлял о планах обжаловать вынесенный вердикт.
А уже через несколько дней, 27 апреля, Чекалин погасил долг перед ФНС, выплатив задолженность в размере 900 миллионов рублей. передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
