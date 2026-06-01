Адвокат сообщил о просьбе Чекалина пересмотреть приговор о выводе денег

Бывший муж блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей за рубеж, попросил отменить приговор. Об этом 1 июня сообщил РЕН ТВ адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

Юрист уточнил, что Чекалин не выражает недовольства условиями содержания в следственном изоляторе «Бутырка». В учреждении он проводит время за чтением книг.

Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

Ранее, 25 апреля, защитник экс-супруга Лерчек уже заявлял о планах обжаловать вынесенный вердикт.

А уже через несколько дней, 27 апреля, Чекалин погасил долг перед ФНС, выплатив задолженность в размере 900 миллионов рублей. передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолгиПриговорАдвокатБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры