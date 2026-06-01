Лихачев потребовал от Гросси оценки ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара. Об этом сообщает сайт «Атом Медиа».

В ходе телефонного разговора Лихачев также настаивал на признании того факта, что единственной реальной угрозой для безопасности станции остаются непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины.