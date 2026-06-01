Лихачев потребовал от Гросси оценки ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара. Об этом сообщает сайт «Атом Медиа».

В ходе телефонного разговора Лихачев также настаивал на признании того факта, что единственной реальной угрозой для безопасности станции остаются непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины.

Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Главной темой беседы стал вопрос обеспечения ядерной и физической защиты объекта. Стороны подтвердили необходимость поддержания постоянного диалога по ситуации на Запорожской АЭС..

Лихачев акцентировал внимание на том, что удары наносятся по гражданским целям преднамеренно, а действия Вооруженных сил Украины делают невозможной нормальную жизнь в городе-спутнике атомной станции Энергодаре. По его словам, тактика запугивания направлена в том числе на персонал станции, что напрямую сказывается на безопасности эксплуатации объекта в боевых условиях.

Ранее экспертная группа МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС после удара украинского дрона по машинному отделению станции, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
