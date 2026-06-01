Лихачев потребовал от Гросси оценки ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
Глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара. Об этом сообщает сайт «Атом Медиа».
В ходе телефонного разговора Лихачев также настаивал на признании того факта, что единственной реальной угрозой для безопасности станции остаются непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины.
Главной темой беседы стал вопрос обеспечения ядерной и физической защиты объекта. Стороны подтвердили необходимость поддержания постоянного диалога по ситуации на Запорожской АЭС..
Лихачев акцентировал внимание на том, что удары наносятся по гражданским целям преднамеренно, а действия Вооруженных сил Украины делают невозможной нормальную жизнь в городе-спутнике атомной станции Энергодаре. По его словам, тактика запугивания направлена в том числе на персонал станции, что напрямую сказывается на безопасности эксплуатации объекта в боевых условиях.
Ранее экспертная группа МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС после удара украинского дрона по машинному отделению станции, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
