Народная артистка Цыплакова поддержала возвращение цензуры в искусство
Елена Цыплакова в эфире НСН призвала вернуть в кино и театр цензуру, а также избегать излишне осовремененной классики.
Цензура призвана избавить сцену и экран от пошлости, но этим должны заниматься профессионалы, сказала НСН народная артистка РФ, актриса режиссёр, педагог театра и кино Елена Цыплакова.
Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит журнал «Эксперт». Мединский отметил, что контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация. При этом он уточнил, что не идеализирует советскую цензуру, однако благодаря ей «халтуру» не пропускали в прокат. Говоря о свободе слова, Цыплакова вспомнила анекдот про ворону.
«Как говорится в анекдоте про ворону с сыром во рту: "Свобода слова ведет к потере сыра". Грамотные нормальные советы бывают нужны. Цензура хороша, если ею занимаются профессионалы, имеющие опыт, образование, понимающие то, чем они занимаются. Потому что какими-то амбициями можно все уничтожить или же можно человеку помочь разобраться с материалом. Это все очень серьезные, но неоднозначные вещи. На студиях всегда были подобные комиссии, худсоветы были», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, цензура необходима для недопуска на экраны «откровенной гадости».
«Великие режиссеры говорили, что сцена и экран — не место для пошлости. Я за нормальную цензуру. Не всегда умные и талантливые люди идут в такие органы. Туда часто прорываются не самые талантливые, на многих обиженные. Польза от цензуры определенно была. Не допускалась откровенная гадость на экраны, на сцену! Сегодня это можно. Ну если ты хочешь быть новатором, ну напиши свое! Зачем же брать классику и уродовать её? Еще показывают это все как что-то новое, новый взгляд! Да ты дойди своим умом до того, что было написано много лет назад!» — добавила артистка в пресс-центре НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что цензура будет всегда, а ее необходимость признавал еще Александр Сергеевич Пушкин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онколог рассказал россиянам, как отличить опасную родинку от безобидной
- Ждем конца года: Когда россияне ощутят рост цен на чай
- Как поможет Белоруссия? Ценам на бензин предрекли еще больший рост
- Россельхознадзор запретил ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении
- Россия ответила на заверения Литвы о непричастности к полетам дронов ВСУ
- Народная артистка Цыплакова поддержала возвращение цензуры в искусство
- Адвокат сообщил о просьбе Чекалина пересмотреть приговор о выводе денег
- Эксперт назвал визит Сырского в Константиновку черной меткой для ВСУ
- Россиянам рассказали о банальных ошибках, за которые лишают баллов на ЕГЭ
- Внук легендарного Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет