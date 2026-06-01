Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит журнал «Эксперт». Мединский отметил, что контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация. При этом он уточнил, что не идеализирует советскую цензуру, однако благодаря ей «халтуру» не пропускали в прокат. Говоря о свободе слова, Цыплакова вспомнила анекдот про ворону.

«Как говорится в анекдоте про ворону с сыром во рту: "Свобода слова ведет к потере сыра". Грамотные нормальные советы бывают нужны. Цензура хороша, если ею занимаются профессионалы, имеющие опыт, образование, понимающие то, чем они занимаются. Потому что какими-то амбициями можно все уничтожить или же можно человеку помочь разобраться с материалом. Это все очень серьезные, но неоднозначные вещи. На студиях всегда были подобные комиссии, худсоветы были», — сказала собеседница НСН.