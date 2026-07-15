Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС из-за атаки БПЛА
Главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев погиб в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
По словам главы ведомства, удар был нанесен по служебному автомобилю Toyota Camry. Инцидент произошел в дневное время в среду на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.
Вместе с главным инженером ЗАЭС в результате этого теракта погиб водитель машины Дмитрий Филиппов. Лихачев охарактеризовал произошедшее как умышленное преступление киевского режима против сотрудников атомной станции.
Ранее Лихачев сообщил, что ЗАЭС с середины марта подверглась более чем 460 атакам украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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