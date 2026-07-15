Европейский союз не смог достичь согласия по 21-му пакету антироссийских ограничений. Научный руководитель Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев в беседе с ОТР предположил, что процесс тормозят Чехия, Словакия и, вероятно, Венгрия.

Ранее Будапешт при Викторе Орбане регулярно блокировал инициативы Брюсселя ради получения выгодных условий. Нынешние власти во главе с Петером Мадьяром также демонстрируют нежелание отказываться от российских энергоресурсов, что вызывает сомнения в их поддержке новых мер.