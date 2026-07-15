Политолог назвал страны блокирующие новые ограничения ЕС против РФ

Европейский союз не смог достичь согласия по 21-му пакету антироссийских ограничений. Научный руководитель Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев в беседе с ОТР предположил, что процесс тормозят Чехия, Словакия и, вероятно, Венгрия.

Ранее Будапешт при Викторе Орбане регулярно блокировал инициативы Брюсселя ради получения выгодных условий. Нынешние власти во главе с Петером Мадьяром также демонстрируют нежелание отказываться от российских энергоресурсов, что вызывает сомнения в их поддержке новых мер.

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Эксперт также обратил внимание на неопределенную позицию Италии. По его словам, Рим демонстрирует наличие собственной точки зрения, однако четко ее не озвучивает.

По мнению Журавлева, срыв принятия очередных ограничительных мер напрямую связан с желанием европейских стран продолжать закупать российские ресурсы. В частности, речь идет о нефти, которую государства ЕС хотели бы приобретать по максимально выгодным для себя ценам, несмотря на декларируемые политические цели.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН ранее поделился мнением, почему ЕС не согласовал новый пакет санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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