Москвичка потратила миллион рублей на лечение после отравления тартаром

Жительница Москвы попала в реанимацию и потратила около одного миллиона рублей на лечение после употребления тартара на фуршете во время лекции в историческом особняке в центре столицы. Об этом пострадавшая рассказала РЕН ТВ.

По словам Стефании, помимо этого блюда она ничего не ела. Ночью ее состояние резко ухудшилось, поднялась температура, появились сильные боли в животе и затрудненное дыхание. Врачи частной клиники диагностировали у девушки кишечную палочку и сальмонеллу, из-за чего она провела три дня в реанимации и еще три дня в обычной палате.

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Пострадавшая охарактеризовала подаваемую на мероприятии еду как биологическое оружие. Она также отметила, что представители площадки до сих пор с ней не связывались и не приносили никаких извинений за произошедшее.

В компании-организаторе фуршета в беседе с журналистами сообщили, что девушка напрямую к ним не обращалась. Там подчеркнули, что в тот день тартар заказали 66 гостей, при этом других жалоб на качество блюда или ухудшение самочувствия не поступало.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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