Москвичка потратила миллион рублей на лечение после отравления тартаром

Жительница Москвы попала в реанимацию и потратила около одного миллиона рублей на лечение после употребления тартара на фуршете во время лекции в историческом особняке в центре столицы. Об этом пострадавшая рассказала РЕН ТВ.

По словам Стефании, помимо этого блюда она ничего не ела. Ночью ее состояние резко ухудшилось, поднялась температура, появились сильные боли в животе и затрудненное дыхание. Врачи частной клиники диагностировали у девушки кишечную палочку и сальмонеллу, из-за чего она провела три дня в реанимации и еще три дня в обычной палате.