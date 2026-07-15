СМИ: Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана

Согласно достигнутой договоренности, израильские силы покинут поселения Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия. На освобождаемой территории после ухода военнослужащих будут размещены подразделения ливанской армии.

Источник уточнил, что участники встречи в посольстве США пока не определились с международной стороной, которая будет осуществлять мониторинг в новых зонах. Не исключено, что эту функцию возьмут на себя наблюдатели миссии ООН, созданной в мае 1948 года.

Востоковед Анхар Кочнева в беседе с НСН ранее заявил, что в Ливане не ждут миротворческую коалицию Франции и Италии.

