СМИ: Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана
Израиль выведет свои войска из шести населенных пунктов на юге Ливана в рамках создания первой пилотной зоны к северу и югу от реки Литани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed, комментирующий итоги переговоров делегаций двух стран в Риме.
Согласно достигнутой договоренности, израильские силы покинут поселения Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия. На освобождаемой территории после ухода военнослужащих будут размещены подразделения ливанской армии.
Источник уточнил, что участники встречи в посольстве США пока не определились с международной стороной, которая будет осуществлять мониторинг в новых зонах. Не исключено, что эту функцию возьмут на себя наблюдатели миссии ООН, созданной в мае 1948 года.
Востоковед Анхар Кочнева в беседе с НСН ранее заявил, что в Ливане не ждут миротворческую коалицию Франции и Италии.
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