Бизнес на здоровье: Почему сомнительный конкурент «Оземпика» попал к россиянам
Пока препараты для здоровья в стране остаются прибыльным бизнесом, такие ситуации будут повторяться, заявил НСН Александр Саверский.
Продажа лекарства для похудения под видом косметического средства фактически является мошенничеством, а также может привести к угрозам жизни потребителей, однако в госрегулировании все еще очень много «серых» зон, объяснил НСН глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Роспотребнадзор потребовал прекратить продажу в РФ экспериментального препарата для похудения ретатрутид — конкурента «Оземпика» — и аннулирует оформленные на него декларации. По данным канала Shot, препарат не зарегистрирован в России как лекарство, а его клинические испытания еще не завершены, поэтому безопасность средства не подтверждена. Продукцию незаконно реализовывали через интернет как косметическое средство, покупателям рекомендовали инъекции по цене до 30 тысяч рублей за флакон. Саверский подчеркнул, что похожие ситуации распространены в стране из-за слабого регулирования со стороны государства.
«Сфера контроля лекарственного обращения — это функция Росздравнадзора. И если мы говорим о Роспотребнадзоре, то речь идет о том, что препарат обращался как нелекарственное средство. Это фактически мошенническая история. У нас под видом БАДов можно продать все, что угодно. Было довольно много скандалов в отношении БАДов, когда там активное вещество явно было лекарственным, а его выдавали просто за добавки, потому что государство это позволяло. Только недавно был принят закон по поводу БАДов, который заставляет их хотя бы более или менее нормально регистрировать. Но это тоже "серая зона" регулирования, потому что и БАД, и лекарственные средства оказывают терапевтический эффект. И чем оно отличается от БАДа? И вокруг этого идут манипуляции. Пока услуги и товары для здоровья остаются бизнесом, такие ситуации будут все время», — отметил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что регулятор должен добиться возбуждения уголовного дела по соответствующим статьям, однако в данном случае есть серьезный нюанс.
«У нас действие 238 статьи УК РФ недавно было отменено в медицине. Эта статья называется "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". А какую уголовную ответственность, по какой статье сейчас будут нести те, кто под видом косметического препарата продают лекарственные вещества? У нас по закону запрещено обращение препаратов, которые не зарегистрированы в РФ. Мошенничество — это понятно, но по 238 статье наказание гораздо серьезнее, там ответственность совсем другая. А сколько народу умрет от этого, никто не знает, потому что, если нет доказательности того, что это все с нарушением продается, там нет доказанной эффективности и безопасности, то никто и как причину смерти вам это не поставит. По идее, сейчас Роспотребнадзор должен добиться возбуждения по 238-й статье, но даже на такой случай она не распространяется», — пояснил Саверский.
Эксперт отметил, что приобретение товара в оффлайн-аптеке не гарантирует, но снижает вероятность покупки незарегистрированного лекарства под видом БАДа. Однако ретатрутид, как и многие другие товары из данной категории, распространяются онлайн. В данном случае регулирует оборот и выявляет нарушения Роспотребнадзор.
«Роль ключевая сейчас в онлайн-продажах и в распространении информации, потому что потребителю информация идет в основном оттуда, а там уже и заказы. Соответственно, маркетплейс — это как раз зона ответственности Роспотребнадзора. Он должен с ними решать вопросы о том, чтобы они контролировали качество товара и его соответствие закону о лекарствах в данной ситуации», — сообщил он.
Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева в пресс-центре НСН отмечала, что производители БАДов не имеют ни средств, ни времени, чтобы тестировать свои добавки на эффективность и безопасность, в отличие от производителей лекарств, которые обязаны это делать по закону.
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