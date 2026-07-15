Он подчеркнул, что регулятор должен добиться возбуждения уголовного дела по соответствующим статьям, однако в данном случае есть серьезный нюанс.

«У нас действие 238 статьи УК РФ недавно было отменено в медицине. Эта статья называется "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". А какую уголовную ответственность, по какой статье сейчас будут нести те, кто под видом косметического препарата продают лекарственные вещества? У нас по закону запрещено обращение препаратов, которые не зарегистрированы в РФ. Мошенничество — это понятно, но по 238 статье наказание гораздо серьезнее, там ответственность совсем другая. А сколько народу умрет от этого, никто не знает, потому что, если нет доказательности того, что это все с нарушением продается, там нет доказанной эффективности и безопасности, то никто и как причину смерти вам это не поставит. По идее, сейчас Роспотребнадзор должен добиться возбуждения по 238-й статье, но даже на такой случай она не распространяется», — пояснил Саверский.

Эксперт отметил, что приобретение товара в оффлайн-аптеке не гарантирует, но снижает вероятность покупки незарегистрированного лекарства под видом БАДа. Однако ретатрутид, как и многие другие товары из данной категории, распространяются онлайн. В данном случае регулирует оборот и выявляет нарушения Роспотребнадзор.

«Роль ключевая сейчас в онлайн-продажах и в распространении информации, потому что потребителю информация идет в основном оттуда, а там уже и заказы. Соответственно, маркетплейс — это как раз зона ответственности Роспотребнадзора. Он должен с ними решать вопросы о том, чтобы они контролировали качество товара и его соответствие закону о лекарствах в данной ситуации», — сообщил он.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева в пресс-центре НСН отмечала, что производители БАДов не имеют ни средств, ни времени, чтобы тестировать свои добавки на эффективность и безопасность, в отличие от производителей лекарств, которые обязаны это делать по закону.

