Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, были освобождены села Могрица и Малая Слободка Сумской области, село Юрченково Харьковской области. Контроль над территориями установили силы группировки войск «Север», пишет RT.

Кроме того, один населенный пункт освободила группировка войск «Центр». Военные взяли под свой контроль поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике.

Ранее армия РФ освободила Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР.

