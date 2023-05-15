Бразилия готова подключиться к урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что страна готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, что необходимо сесть и вести переговоры», - сказал Виейра.

Бразилия, по его словам, готова присоединиться к другим странам, которые контактируют с Россией и Украиной, чтобы прекратить огонь.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что США и Европа должны прекратить поощрять конфликт, а взять курс на его урегулирование. Также Запад, по словам бразильского лидера, должен дать России гарантии для прекращения конфликта.

