Бразилия готова подключиться к урегулированию конфликта на Украине
Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что страна готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Мы настаиваем на том, что необходимо сесть и вести переговоры», - сказал Виейра.
Бразилия, по его словам, готова присоединиться к другим странам, которые контактируют с Россией и Украиной, чтобы прекратить огонь.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что США и Европа должны прекратить поощрять конфликт, а взять курс на его урегулирование. Также Запад, по словам бразильского лидера, должен дать России гарантии для прекращения конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru