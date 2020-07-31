Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян
Белоруссия передала Украине список россиян, задержанных под Минском. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
Между тем, накануне вечером МИД РФ отреагировал на обвинения властей Белоруссии в том, что задержанные россияне пытались вмешаться во внутренние дела Минска.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержанная группа россиян ехала через Минск в Стамбул, логистику на территории страны обеспечивала белорусская организация. По словам российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые по контракту охраняют энергетические объекты за рубежом, за пределами Белоруссии, подчеркивает RT.
Ранее в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ, которых местные власти считают «частной военной компанией Вагнера», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru