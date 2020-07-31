Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

Между тем, накануне вечером МИД РФ отреагировал на обвинения властей Белоруссии в том, что задержанные россияне пытались вмешаться во внутренние дела Минска.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержанная группа россиян ехала через Минск в Стамбул, логистику на территории страны обеспечивала белорусская организация. По словам российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые по контракту охраняют энергетические объекты за рубежом, за пределами Белоруссии, подчеркивает RT.

Ранее в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ, которых местные власти считают «частной военной компанией Вагнера», пишет Ura.ru.

