В Чечне опровергли «чистку» в ближнем окружении Кадырова
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг появившиеся в прессе сведения о «зачистке» в ближнем окружении главы республики Рамзана Кадырова.
«Никакие фейки «Новой газеты» мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», - заявил он изданию Ura.ru.
Ранее «Новая газета» сообщила о задержании ряда высокопоставленных чиновников и силовиков в республике. Они якобы впали в немилость из-за того, что в приватных разговорах неуважительно высказывались по отношению к «правящей» семье, пишет Газета.ру
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кречет Путина нагадил во дворце саудовского короля
- В Чечне опровергли «чистку» в ближнем окружении Кадырова
- Трамп ввел санкции против Турции из-за вторжения в Сирию
- Украина обеспечила себе выход на Евро-2020, обыграв Португалию
- В Приморском крае один человек погиб при обрушении в пятиэтажном доме