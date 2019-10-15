В Чечне опровергли «чистку» в ближнем окружении Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг появившиеся в прессе сведения о «зачистке» в ближнем окружении главы республики Рамзана Кадырова.

«Никакие фейки «Новой газеты» мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», - заявил он изданию Ura.ru.

Ранее «Новая газета» сообщила о задержании ряда высокопоставленных чиновников и силовиков в республике. Они якобы впали в немилость из-за того, что в приватных разговорах неуважительно высказывались по отношению к «правящей» семье, пишет Газета.ру

