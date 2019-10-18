Журналистка «Новой газеты» отказалась отвечать на «идиотизм» Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал поручение найти журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной мужа-чеченца. Кадыров считает, что журналистка обижена на жизнь и ей необходим муж, заявил он в эфире ЧГТРК «Грозный».

Причиной стала публикация Милашиной о зачистках во властных кругах республики из-за проявления неуважения к семье главы Чечни. Правительство Чечни, в свою очередь, назвало данную информацию «фейком». А Кадыров отметил, что СМИ занимается тщательно спланированной кампанией по созданию отрицательного имиджа руководства Чечни.

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина в эфире НСН резко отказалась комментировать инициативу Рамзана Кадырова.

«Я идиотизм не комментирую», - заявила она.