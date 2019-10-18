Журналистка «Новой газеты» отказалась отвечать на «идиотизм» Кадырова

18 октября 201913:32
Саша Бусова

Корреспондент Елена Милашина в эфире НСН отказалась комментировать желание главы Чечни найти ей мужа-чеченца.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал поручение найти журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной мужа-чеченца. Кадыров считает, что журналистка обижена на жизнь и ей необходим муж, заявил он в эфире ЧГТРК «Грозный».

Причиной стала публикация Милашиной о зачистках во властных кругах республики из-за проявления неуважения к семье главы Чечни. Правительство Чечни, в свою очередь, назвало данную информацию «фейком». А Кадыров отметил, что СМИ занимается тщательно спланированной кампанией по созданию отрицательного имиджа руководства Чечни.

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина в эфире НСН резко отказалась комментировать инициативу Рамзана Кадырова.

«Я идиотизм не комментирую», - заявила она.

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Кроме Рамзана Кадырова на эту тему высказался и его помощник Ахмед Дудаев, заявив, что у Милашиной имеется личная обида на чеченских мужчин из-за неудачных отношений с ними ранее. Он уточнил, что ведется поиск «крепкого и молодого» чеченца, после замужества с которым, журналистка «успокоится».

Напомним, что это уже не первый конфликт Елены Милашиной с руководством Чечни. В 2015 году журналистка отправилась в республику для освещения истории 17-летней Хеды Гойлабиевой, которая должна была стать стать женой главы РОВД 46-летнего Нажида Хучигова. Этот брак вызывал широкий общественный резонанс и породил волну негатива как в СМИ, так и в соцсетях. Позже появилась информация, что Милашина вынуждена была покинуть республику из-за угроз в ее адрес. Позднее представители издания эту информацию опровергли.

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ФОТО: РИА Новости
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