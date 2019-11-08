Правозащитники оправдали Кадырова за призыв убивать из-за высказываний в сети
Член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова заявила, что может понять высказывание Рамзана Кадырова о необходимости убивать людей за высказывания в соцсетях, передает издание «Кавказ. Реалии».
«Я как правозащитник ни в коем случае не могу поддержать такие высказывания, но как человеку, которого тоже не раз оскорбляли и унижали, мне очень понятно его состояние. И если он говорит, что нужно убивать, это было сказано, так скажем, в состоянии аффекта. Потому что его действительно доводят до этого состояния те люди, которые поставили себе цель оскорбить и унизить», — заявила правозащитница.
Сатарова добавила, что слова Кадырова можно оправдать, так как он является кавказским мужчиной, которому от природы свойственна эмоциональность и вспыльчивость, пишет Ura.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров призвал жестоко наказывать тех, кто в интернете оскорбляет других. «Тех, кто нарушает согласие между людьми, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — цитирует «Би-би-си» Кадырова. Позднее власти Чеченской республики заявили, что слова Рамзана Кадырова были переведены не верно, сообщает телеканал «360». «Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским», — заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
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