Правозащитники оправдали Кадырова за призыв убивать из-за высказываний в сети

Член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова заявила, что может понять высказывание Рамзана Кадырова о необходимости убивать людей за высказывания в соцсетях, передает издание «Кавказ. Реалии».

«Я как правозащитник ни в коем случае не могу поддержать такие высказывания, но как человеку, которого тоже не раз оскорбляли и унижали, мне очень понятно его состояние. И если он говорит, что нужно убивать, это было сказано, так скажем, в состоянии аффекта. Потому что его действительно доводят до этого состояния те люди, которые поставили себе цель оскорбить и унизить», — заявила правозащитница.