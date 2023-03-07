Экс-советник Пентагона: Зеленский подал Байдену сигнал бедствия

За время конфликта Украина потеряла 200 тысяч человек, уточнил бывший военный. По его словам, значительная часть приходится на оборону Артемовска (Бахмут).

Макгрегор считает, что украинский лидер не прислушивается к своим генералам, которые призывают вывести войска из города.

Главной проблемой Зеленского экс-советник Пентагона назвал потерю самых опытных военнослужащих. Для пополнения потрепанных частей Киеву приходится отправлять на фронт стариков и женщин, заявил Макгрегор.

По его словам, Зеленский сигнализирует Вашингтону о бедственном положении украинской армии, которая не сможет продержаться без западной помощи.

Идея строительства на Украине национального государства потерпела крах, сказал ранее Макгрегор. По его словам, население страны не превышает 22 миллионов человек, передает НСН.

