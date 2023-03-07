Экс-советник Пентагона: Зеленский подал Байдену сигнал бедствия
Президент Украины Владимир Зеленский подает главе Белого дома Джо Байдену сигнал о тяжелом положении ВСУ на фронте. Об этом в интервью журналисту Дэну Боллу заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
За время конфликта Украина потеряла 200 тысяч человек, уточнил бывший военный. По его словам, значительная часть приходится на оборону Артемовска (Бахмут).
Макгрегор считает, что украинский лидер не прислушивается к своим генералам, которые призывают вывести войска из города.
Главной проблемой Зеленского экс-советник Пентагона назвал потерю самых опытных военнослужащих. Для пополнения потрепанных частей Киеву приходится отправлять на фронт стариков и женщин, заявил Макгрегор.
По его словам, Зеленский сигнализирует Вашингтону о бедственном положении украинской армии, которая не сможет продержаться без западной помощи.
Идея строительства на Украине национального государства потерпела крах, сказал ранее Макгрегор. По его словам, население страны не превышает 22 миллионов человек, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «День без турникетов»
- Экс-советник Пентагона: Зеленский подал Байдену сигнал бедствия
- Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
- Журналист Херш анонсировал публикацию нового расследования о терактах на «Северных потоках»
- Производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье
- Боснийский футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
- Мишустин признался, что ему легче работать с женщинами
- В Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки
- NYT: к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка
- СМИ: США рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru